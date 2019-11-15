В Калининграде проведут пикет против цирков с животными

СЕГОДНЯ 15:26 2019-11-15T15:26:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Калининградским активистам, которые выступают против эксплуатации животных в цирках, дали разрешение на проведение пикета.

Как сообщается в группе «Калининград против жестокости» в «ВКонтакте», пикет состоится в субботу 16 ноября в 17:00 у монумента «Землякам-космонавтам» на проспекте Мира.

- Плакаты, листовки и банера у нас имеются, но мы всегда рады, если вы возьмете что-то свое! – говорят активисты и призывают всех неравнодушных присоединиться к пикету.

ИСТОЧНИК KP.RU