В Калининграде проведут пикет против цирков с животными
Активисты соберутся у монумента «Землякам-космонавтам» в субботу
.Фото: vk.com
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Калининградским активистам, которые выступают против эксплуатации животных в цирках, дали разрешение на проведение пикета.
Как сообщается в группе «Калининград против жестокости» в «ВКонтакте», пикет состоится в субботу 16 ноября в 17:00 у монумента «Землякам-космонавтам» на проспекте Мира.
- Плакаты, листовки и банера у нас имеются, но мы всегда рады, если вы возьмете что-то свое! – говорят активисты и призывают всех неравнодушных присоединиться к пикету.
ИСТОЧНИК KP.RU