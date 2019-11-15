Пассажиропоток аэропорта «Храброво» превысил 2 млн человек
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Пассажиропоток аэропорта «Храброво» с начала 2019 года вырос на 10% и превысил 2 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба «Храброво», отмечая, что в 2018 году пассажиропоток калининградского аэропорта впервые в своей истории достиг 2 млн человек – рекорд зафиксировали 3 декабря. Таким образом, отметку в 2 млн пассажиров аэропорт в 2019 году достиг на месяц раньше.
За десять месяцев 2019 года на 11,2% увеличилось количество пассажиров на внутренних воздушных линиях. Пассажиропоток на международных направлениях остался в показателях прошлого года.
ИСТОЧНИК KP.RU