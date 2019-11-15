Жителя Черняховска будут судить за смертельное ДТП на угнанной машине

СЕГОДНЯ 15:59 2019-11-15T15:59:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Черняховске местного жителя будут судить за смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В июле этого года пьяный мужчина угнал в поселке Сиреневка «Субару» и поехал кататься. На автодороге Междуречье-Каменское-Вершинино» он выехал на полосу встречного движение и врезался в мопед.

От полученных ранений водитель мопеда скончался на месте происшествия, виновник аварии скрылся.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения».

ИСТОЧНИК KP.RU