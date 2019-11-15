На ж/д остановке Дружное отремонтируют платформу

СЕГОДНЯ 16:43 2019-11-15T16:43:24+03:00

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На остановочном пункте Дружное (направление Калининград – Пионерский курорт) начали капитальный ремонт пассажирской платформы. Посадка и высадка пассажиров пригородных поездов будет производиться их первых двух вагонов.

Как сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги, ремонтные работы продлятся до середины декабря текущего года.

В планах уложить тротуарную плитку с тактильными включениями.

В КЖД отметили, что ранее были завершены работы на станциях Приморск, Луговое-Новое, Стрельня, Отважное, Светлое.

ИСТОЧНИК KP.RU