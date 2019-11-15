На ж/д остановке Дружное отремонтируют платформу
Работы планируют завершить в середине декабря
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
На остановочном пункте Дружное (направление Калининград – Пионерский курорт) начали капитальный ремонт пассажирской платформы. Посадка и высадка пассажиров пригородных поездов будет производиться их первых двух вагонов.
Как сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги, ремонтные работы продлятся до середины декабря текущего года.
В планах уложить тротуарную плитку с тактильными включениями.
В КЖД отметили, что ранее были завершены работы на станциях Приморск, Луговое-Новое, Стрельня, Отважное, Светлое.
ИСТОЧНИК KP.RU