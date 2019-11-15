Минздрав выделил врачу-педиатру детской поликлиники №6 служебную квартиру

СЕГОДНЯ 17:02 2019-11-15T17:03:19+03:00

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Врач-педиатр филиала Городской детской поликлиники №6 на улице Садовой Наталья Тихонова получила служебную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Ранее медик 12 лет трудилась в педиатрической бригаде скорой медицинской помощи в казахстанском Чимкенте. Ключи от служебной трехкомнатной квартиры на улице Левитана в Калининграде доктор получила спустя полтора года после переезда в Калининград и трудоустройства в поликлинику.

«Я очень довольна, что теперь у меня будет свое, а не съемное жилье, долго об этом мечтала, и наконец-то моя мечта осуществилась, – поделилась впечатлениями Наталья Тихонова. – Семья тоже очень рада. У дочки теперь есть своя комната. Переедем в ближайшие дни».

Помимо квартиры доктор как впервые устроившаяся на работу в государственное медицинское учреждение Калининградской области в соответствии с условиями кадровой программы получила и единовременные подъемные в размере 450 тысяч рублей с учетом коэффициента по остродефицитной специальности.

ИСТОЧНИК KP.RU