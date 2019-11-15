В поселке Ольховатка под Гусевом решили построить ФАП

СЕГОДНЯ 17:07 2019-11-15T17:07:52+03:00

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Региональные власти объявили аукцион на строительство фельдшерско-акушерского пункта в поселке Ольховатка Гусевского района. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

На строительство ФАПа выделено 5,4 млн рублей. Как рассказал руководитель Конкурсного агентства Леван Дараселия, проведение аукциона запланировано на 25 ноября. Объект должен быть построен до 31 марта 2020 года.

В пресс-службе правительства отметили, что начиная с 2012 года, в регионе заработали 49 фельдшерско-акушерских пунктов, а также восемь офисов врачей общей практики и одна врачебная амбулатория. Планируется, что всего в 2020 году появятся еще четыре ФАПа.

ИСТОЧНИК KP.RU