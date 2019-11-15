В Калининграде решат, что делать с внутренним двором казармы Кронпринц

СЕГОДНЯ 17:08 2019-11-15T17:09:00+03:00

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В Калининграде жители района Литовского вала совместно с художниками, дизайнерами т городскими активистами соберутся в это воскресенье во внутреннем дворе казармы Кронпринц, чтобы обсудить возможности его использования и перспективы развития забытой городскими властями территории. Организаторы, которыми выступают сотрудники Балтийского филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), назвали это собрание исследовательский воркшоп «В гостях у Кронпринца».

- Совместно с резидентами Кронпринца, жителями района, художниками, дизайнерами, городскими активистами мы прогуляемся по казарме, исследуем окрестности и определим «места силы» и «слепые пятна» района, обсудим возможное обустройство и событийное наполнение пространства двора, а в конце придумаем и спланируем первое совместное мероприятие, - рассказали в ГЦСИ.

К участию в воркшопе, который пройдет 17 ноября с 11 до 18 часов с перерывом на обед, приглашаются все желающие. Участие бесплатное по предварительной регистрации. Регистрация по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU