Минтранс считает нецелесообразным восстанавливать ж/д сообщение Калининград-Янтарный

СЕГОДНЯ 17:21 2019-11-15T17:22:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство транспорта РФ считает экономически нецелесообразным восстанавливать железнодорожное сообщение между Калининградом и Янтарным. Об этом говорится в письме замминистра транспорта Владимира Токарева, которое опубликовал сити-менеджер Янтарного Алексей Заливатский.

«По предварительной оценке, для организации движения поездов на участке Калининград -Янтарный потребует более 1,5 млрд рублей, с учетом затрат на ремонт и восстановление искусственных сооружений – около 3 млрд рублей», - отметил Токарев.

Замминистра также ссылается на анализ, который провело ОАО РЖД, данные о турпотоке в Янтарный, короткой продолжительности туристического сезона.

«Это позволило компании сделать вывод об экономической нецелесообразности реализации данного проекта за счет средств ОАО РЖД», - делает вывод замминстра транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU