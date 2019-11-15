Калининградка душила шнуром 88-летнюю соседку, требуя занять деньги

СЕГОДНЯ 17:26 2019-11-15T17:27:29+03:00

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В Калининграде сотрудники полиции задержали 32-летнюю женщину за разбойное нападение на соседку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

32-летняя горожанка пришла к 88-летней соседке с просьбой занять 2 тысячи рублей. Получив отказ, она набросилась на пенсионерку и стала душить женщину шнуром удлинителя, после чего несколько раз ударила по голове сковородой, однако денег так и не получила.

Сотрудники полиции задержали злоумышленницу и доставили в отдел полиции, где она созналась в содеянном. На нее завели уголовное дело по статье «Разбой». Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU