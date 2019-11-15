2019-11-15T17:51:10+03:00
Звезды

Калининградский стрит-арт художник поможет хосписам

Две свои работы Jon выставил на благотворительный аукцион в Москве
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Работа Джона "Королевский замок"Работа Джона "Королевский замок"Фото: Facebook
Изменить размер текста:

Калининградский стрит-арт художник Евгений Малышев, более известный как Jon, примет участие в благотворительном аукционе в рамках фестиваля AVEL в Москве. На аукцион, который состоится 16 ноября в дизайн-заводе Флакон, Jon выставил две свои работы: «Королевский замок» (2019) и «Без названия» (2019). Все вырученные средства будут отправлены в Фонд помощи хосписам ВЕРА.

- Его живопись — это экзистенциальные образы, исследования пространства и времени в живописной плоскости, совмещение классической живописной традиции и художественных средств, характерных для стрит-арта, - рассказывают о художнике организаторы фестиваля. - Художественные подходы Джона сфокусированы на диалоге с модернизмом. Представляя на своих полотнах странные ситуации, художник обращается к узнаваемым образам, но в конечном итоге пишет сюрреалистический мир со своими законами и правилами.

Jon — стрит-арт художник, участник стрит-арт команд МЕМЕ и ВЕСНАКРАСНА.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Недостроенный газопровод до Балтийска обследуют за 243 млн рублей
На выходных на участке ул. Горького откроют двухстороннее движение
На улице Киевской положили первый слой асфальта
Калининградский бизнесмен сжег грузовики своего конкурента
В Калининграде пройдет конкурс для начинающих поэтов, композиторов и художников "Янтарный лебедь"
Область выделила почти 200 млн рублей на строительство спортивных объектов в Светлом и Светлогорске
Калининградка душила шнуром 88-летнюю соседку, требуя занять деньги
Минтранс считает нецелесообразным восстанавливать ж/д сообщение Калининград-Янтарный
В Калининграде решат, что делать с внутренним двором казармы Кронпринц
В поселке Ольховатка под Гусевом решили построить ФАП
Минздрав выделил врачу-педиатру детской поликлиники №6 служебную квартиру
На ж/д остановке Дружное отремонтируют платформу
Жителя Черняховска будут судить за смертельное ДТП на угнанной машине
Пассажиропоток аэропорта «Храброво» превысил 2 млн человек
В Калининграде проведут пикет против цирков с животными
В понедельник часть Багратионовска останется без электричества
Власти Калининграда зарезервировали свыше 70 участков для многодетных семей
В Калининградской области создали петицию, чтобы сохранить уникальный дом у моста королевы Луизы в Советске
Мэрия Калининграда покупает 180 контейнеров для раздельного сбора мусора
Калининградцы смогут звонить с таксофонов на любые номера бесплатно
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах отремонтируют дворы в 2020 году
Суд на 60 суток закрыл кафе на ул. Фрунзе в Калининграде
Завершился доковый ремонт судна «Витязь»
В Калининграде объявили в розыск пропавшую 16-летнюю школьницу
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды
В Зеленоградске влюбленных осудили за надпись на тротуаре