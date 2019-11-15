Калининградский стрит-арт художник поможет хосписам

15 Нояб. 17:48 2019-11-15T17:51:10+03:00

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Калининградский стрит-арт художник Евгений Малышев, более известный как Jon, примет участие в благотворительном аукционе в рамках фестиваля AVEL в Москве. На аукцион, который состоится 16 ноября в дизайн-заводе Флакон, Jon выставил две свои работы: «Королевский замок» (2019) и «Без названия» (2019). Все вырученные средства будут отправлены в Фонд помощи хосписам ВЕРА.

- Его живопись — это экзистенциальные образы, исследования пространства и времени в живописной плоскости, совмещение классической живописной традиции и художественных средств, характерных для стрит-арта, - рассказывают о художнике организаторы фестиваля. - Художественные подходы Джона сфокусированы на диалоге с модернизмом. Представляя на своих полотнах странные ситуации, художник обращается к узнаваемым образам, но в конечном итоге пишет сюрреалистический мир со своими законами и правилами.

Jon — стрит-арт художник, участник стрит-арт команд МЕМЕ и ВЕСНАКРАСНА.

ИСТОЧНИК KP.RU