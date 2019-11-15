Область выделила почти 200 млн рублей на строительство спортивных объектов в Светлом и Светлогорске
Региональное правительство выделило около 200 млн рублей на строительство спортивных объектов в Светлом и Светлогорске. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Администрация Светлого получит 127,9 млн рублей на строительство спортивного центра с универсальным игровым залом. Объект должен быть построен в следующем году.
Светлогорск получит 68,2 млн рублей на строительство спортивной площадки на улице Яблоневой. Ранее сообщалось, что на новой площадке будет футбольное поле с игровой площадью 90х60 с искусственным покрытием, круговая беговая дорожка с резиновым покрытием, прямая беговая дорожка с резиновым покрытием, детская площадка для детей 4-14 лет, детская площадка для детей 1-4 года, а также освещение, скамейки, тротуары.
ИСТОЧНИК KP.RU