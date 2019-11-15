Область выделила почти 200 млн рублей на строительство спортивных объектов в Светлом и Светлогорске

15 Нояб. 17:51 2019-11-15T17:52:28+03:00

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Региональное правительство выделило около 200 млн рублей на строительство спортивных объектов в Светлом и Светлогорске. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Администрация Светлого получит 127,9 млн рублей на строительство спортивного центра с универсальным игровым залом. Объект должен быть построен в следующем году.

Светлогорск получит 68,2 млн рублей на строительство спортивной площадки на улице Яблоневой. Ранее сообщалось, что на новой площадке будет футбольное поле с игровой площадью 90х60 с искусственным покрытием, круговая беговая дорожка с резиновым покрытием, прямая беговая дорожка с резиновым покрытием, детская площадка для детей 4-14 лет, детская площадка для детей 1-4 года, а также освещение, скамейки, тротуары.

ИСТОЧНИК KP.RU