В Калининграде пройдет конкурс для начинающих поэтов, композиторов и художников "Янтарный лебедь"

15 Нояб. 17:52 2019-11-15T17:52:00+03:00

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В субботу, 16 ноября, в музее истории города "Фридландские ворота" состоится второй творческий конкурс «Янтарный лебедь».

Как сообщили в музее, в конкурсе примут участие начинающие композиторы, поэты, фотографы и художники, чье творчество не является профессиональным.

- В дружеской атмосфере участники смогут продемонстрировать свое творчество перед публикой. Статусное, но доброжелательное жюри определит победителей, которые будут награждены дипломами, грамотами и ценными призами. Надеемся, победа в конкурсе станет первым шагом к дальнейшему признанию творчества участников, - отметили в музее, добавив, что прийти послушать начинающих поэтов могут все желающие.

Начало в 15:00. Подробную информацию можно найти на сайте конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU