Калининградский бизнесмен сжег грузовики своего конкурента
В ночь на 23 сентября на огороженной автостоянки на улице Шатурской в Васильково сгорело два грузовика. Ущерб составил 1,1 млн рублей.
Сотрудники полиции просмотрели записи с камер наблюдения, которые сняли действия поджигателей. Двое мужчин облили грузовики легковоспламеняющейся жидкостью, после чего кабины авто охватило пламя.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, владелец сгоревшего транспорта предположил, что поджог могли совершить его конкуренты по бизнесу.
«Оперативники уголовного розыска проверили не только эту версию. Но в итоге вышли именно на названного конкурента. Сейчас и сам 30-летний предприниматель, и его помощник 32-х лет сознались в поджоге машин в сентябре, уточнив, что таким образом пытались пошатнусь успешную деятельность потерпевшего бизнесмена», - сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая.
На задержанных завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества путём поджога». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU