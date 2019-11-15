2019-11-15T18:23:10+03:00
Общество

Калининградский бизнесмен сжег грузовики своего конкурента

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В ночь на 23 сентября на огороженной автостоянки на улице Шатурской в Васильково сгорело два грузовика. Ущерб составил 1,1 млн рублей.

Сотрудники полиции просмотрели записи с камер наблюдения, которые сняли действия поджигателей. Двое мужчин облили грузовики легковоспламеняющейся жидкостью, после чего кабины авто охватило пламя.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, владелец сгоревшего транспорта предположил, что поджог могли совершить его конкуренты по бизнесу.

«Оперативники уголовного розыска проверили не только эту версию. Но в итоге вышли именно на названного конкурента. Сейчас и сам 30-летний предприниматель, и его помощник 32-х лет сознались в поджоге машин в сентябре, уточнив, что таким образом пытались пошатнусь успешную деятельность потерпевшего бизнесмена», - сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая.

На задержанных завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества путём поджога». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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