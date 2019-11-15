На улице Киевской положили первый слой асфальта
В пятницу в Калининграде на улице Киевской около трамвайного депо положили первый слой асфальта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До конца года на ремонтируемом участке будут уложены нижний слой асфальта толщиной восемь сантиметров, и второй, пятисантиметровый.
«По мнению специалистов, этого достаточно, чтобы пустить транспорт и пережить зиму, а последний, самый ответственный слой асфальта, толщиной также пять сантиметров, уложат по весне, когда позволят погодные условия», - рассказали в мэрии Калининграда, добавив, что до конца ноября транспорт вернётся на Киевскую, пока по временной схеме, а дорожники продолжат реконструкцию соседней половины улицы.
ИСТОЧНИК KP.RU