На улице Киевской положили первый слой асфальта

15 Нояб. 18:44 2019-11-15T18:44:06+03:00

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В пятницу в Калининграде на улице Киевской около трамвайного депо положили первый слой асфальта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До конца года на ремонтируемом участке будут уложены нижний слой асфальта толщиной восемь сантиметров, и второй, пятисантиметровый.

«По мнению специалистов, этого достаточно, чтобы пустить транспорт и пережить зиму, а последний, самый ответственный слой асфальта, толщиной также пять сантиметров, уложат по весне, когда позволят погодные условия», - рассказали в мэрии Калининграда, добавив, что до конца ноября транспорт вернётся на Киевскую, пока по временной схеме, а дорожники продолжат реконструкцию соседней половины улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU