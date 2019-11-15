На выходных на участке ул. Горького откроют двухстороннее движение

15 Нояб. 18:49 2019-11-15T18:49:51+03:00

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Двухстороннее движение на участке ремонтируемой улицы Горького - от ул. Ген.-Лейтенанта Озерова до Азовской будет открыто на выходных. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда. Напомним, этот участок был односторонним с 2 ноября.

В мэрии добавили, что для того, чтобы ничто не омрачало впечатления от обновлённой улицы, предстоит поработать над списком выявленных «мелочей». В частности, довести до норматива понижения на переходах, нанести разметку на примыкающих к Горького улицах, обновить знаки, привести в порядок остановочные павильоны, рекламу и дорожные знаки, устранить причину периодического подтопления локального участка тротуара у магазина «Керамика».

«До того, как дорожный объект будет принят в эксплуатацию с учетом гарантийного срока, качество и объёмы работ, а также устранение текущих недоделок проверит комиссия специалистов, основываясь, в том числе, на данные приборных и лабораторных проверок», - добавили в пресс-службе мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU