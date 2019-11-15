2019-11-15T18:49:51+03:00
Общество

На выходных на участке ул. Горького откроют двухстороннее движение

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

Двухстороннее движение на участке ремонтируемой улицы Горького - от ул. Ген.-Лейтенанта Озерова до Азовской будет открыто на выходных. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда. Напомним, этот участок был односторонним с 2 ноября.

В мэрии добавили, что для того, чтобы ничто не омрачало впечатления от обновлённой улицы, предстоит поработать над списком выявленных «мелочей». В частности, довести до норматива понижения на переходах, нанести разметку на примыкающих к Горького улицах, обновить знаки, привести в порядок остановочные павильоны, рекламу и дорожные знаки, устранить причину периодического подтопления локального участка тротуара у магазина «Керамика».

«До того, как дорожный объект будет принят в эксплуатацию с учетом гарантийного срока, качество и объёмы работ, а также устранение текущих недоделок проверит комиссия специалистов, основываясь, в том числе, на данные приборных и лабораторных проверок», - добавили в пресс-службе мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Недостроенный газопровод до Балтийска обследуют за 243 млн рублей
На улице Киевской положили первый слой асфальта
Калининградский бизнесмен сжег грузовики своего конкурента
В Калининграде пройдет конкурс для начинающих поэтов, композиторов и художников "Янтарный лебедь"
Область выделила почти 200 млн рублей на строительство спортивных объектов в Светлом и Светлогорске
Калининградский стрит-арт художник поможет хосписам
Калининградка душила шнуром 88-летнюю соседку, требуя занять деньги
Минтранс считает нецелесообразным восстанавливать ж/д сообщение Калининград-Янтарный
В Калининграде решат, что делать с внутренним двором казармы Кронпринц
В поселке Ольховатка под Гусевом решили построить ФАП
Минздрав выделил врачу-педиатру детской поликлиники №6 служебную квартиру
На ж/д остановке Дружное отремонтируют платформу
Жителя Черняховска будут судить за смертельное ДТП на угнанной машине
Пассажиропоток аэропорта «Храброво» превысил 2 млн человек
В Калининграде проведут пикет против цирков с животными
В понедельник часть Багратионовска останется без электричества
Власти Калининграда зарезервировали свыше 70 участков для многодетных семей
В Калининградской области создали петицию, чтобы сохранить уникальный дом у моста королевы Луизы в Советске
Мэрия Калининграда покупает 180 контейнеров для раздельного сбора мусора
Калининградцы смогут звонить с таксофонов на любые номера бесплатно
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах отремонтируют дворы в 2020 году
Суд на 60 суток закрыл кафе на ул. Фрунзе в Калининграде
Завершился доковый ремонт судна «Витязь»
В Калининграде объявили в розыск пропавшую 16-летнюю школьницу
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды
В Зеленоградске влюбленных осудили за надпись на тротуаре