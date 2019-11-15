2019-11-15T19:03:08+03:00
Общество

Недостроенный газопровод до Балтийска обследуют за 243 млн рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В пятницу стартовали работы по обследованию недостроенного газопровода в Балтийск. На эти цели региональные власти выделили 243 млн рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Надо определить техническое состояние, провести экспертизу промышленной безопасности и сделать заключение о возможности и целесообразности реконструкции или перестройке объекта. По предварительным выводам, АГРС укомплектована технологическим оборудованием более чем на 90 процентов Изоляционное покрытие газопровода находится в нормальном состоянии», – рассказал генеральный директор АО «Газпром оргэнергогаз» Борис Житомирский.

Власти рассчитывают до конца года получить отчет, который даст понимание, что с объектом делать дальше, отметил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.

«Губернатор уделяет этому вопросу особое внимание. В приоритете – завершение строительства объекта и обеспечение надежного газоснабжения Балтийска», - сказал министр.

Напомним, газопровод в Балтийск стали строить в 2012 году но до сих пор объект не построен. При этом, власти заплатили за недострой более одного миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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