На окраине Калининграда в лобовом ДТП погибли два человека

16 Нояб. 11:53 2019-11-16T11:55:00+03:00

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В Калининграде пьяный водитель «Ауди 8» спровоцировал ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на Мамоновском шоссе в районе поселка Прибрежный в 22:05. 37-летний водитель «Ауди 8» выехал на встречку и врезался в «Ауди 80».

В результате столкновения 30-летний водитель и 30-летний пассажир «Ауди 80» погибли на месте происшествия. Также травмы получил 27-летний водитель «Ауди 8».

В ходе проверки было установлено, что на момент совершения ДТП водитель «Ауди 8» находился в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU