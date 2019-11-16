2019-11-16T11:55:00+03:00
Происшествия

На окраине Калининграда в лобовом ДТП погибли два человека

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В Калининграде пьяный водитель «Ауди 8» спровоцировал ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на Мамоновском шоссе в районе поселка Прибрежный в 22:05. 37-летний водитель «Ауди 8» выехал на встречку и врезался в «Ауди 80».

В результате столкновения 30-летний водитель и 30-летний пассажир «Ауди 80» погибли на месте происшествия. Также травмы получил 27-летний водитель «Ауди 8».

В ходе проверки было установлено, что на момент совершения ДТП водитель «Ауди 8» находился в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградца уличили в крупном интернет-мошенничестве
На Южном обходе пьяный водитель «Мазды» устроил ДТП с двумя пострадавшими
В ночном клубе на пр. Мира в Калининграде жестоко избили посетителя
Калининградцу грозит 3 года колонии за ложный донос на экс-супругу
В честь Дня матери многодетных калининградок пустят в зоопарк бесплатно
Жительница Калининграда пыталась провести в Польшу крупную партию контрабандных сигарет
В Гусеве мужчина вымогал у знакомой 80 тысяч, шантажируя ее компрометирующим видео
Главную базу Балтфлота защитят новые боновые заграждения
На улице Озерова в Калининграде сбили 20-летнюю девушку
Житель Полесска поджег жилой дом после ссоры с соседом
В Черняховске при пожаре пострадало два автомобиля
На выходных на участке ул. Горького откроют двухстороннее движение
На улице Киевской положили первый слой асфальта
Калининградский бизнесмен сжег грузовики своего конкурента
В Калининграде пройдет конкурс для начинающих поэтов, композиторов и художников "Янтарный лебедь"
Область выделила почти 200 млн рублей на строительство спортивных объектов в Светлом и Светлогорске
Калининградский стрит-арт художник поможет хосписам