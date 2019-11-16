2019-11-16T12:36:54+03:00
Общество

Житель Полесска поджег жилой дом после ссоры с соседом

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Жителя Полесского района задержали по подозрению в совершении поджога. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Пожар в четырехквартирном доме на улице Промкооперативная произошел в ночь на 10 ноября. Как установили полицейские, 24-летний мужчина пришел в гости к родственнице, и стал кричать и скандалить.

«Хозяин соседней квартиры вынужден был общаться с чужим гостем и в итоге предложить ему уйти. Но, не угомонившись, нетрезвый визитёр вернулся и исподтишка, когда все спали, поджёг куртку, висящую в общем коридоре. Сбить огонь сразу глубокой ночью не получилось. Поэтому пострадавший сосед сам, из последних сил, спасал из пламени жену и 4-х детишек. Сейчас герой этой страшной ночи находится в коме. Врачи диагностировали ожоги 70% его тела», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России Светлана Поставничая.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и доставили в отдел. Мужчина уже сознался в содеянном.Расследование по уголовному делу продолжается, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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