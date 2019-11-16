В честь Дня матери многодетных калининградок пустят в зоопарк бесплатно

16 Нояб. 14:08 2019-11-16T14:08:48+03:00

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В воскресенье, 24 ноября, в зоопарке пройдет праздник, посвященный Дню матери. В этот день многодетные жительницы Калининграда смогут пройти в зоопарк бесплатно.

«Гостей зоопарка ждет рассказ о самых выдающихся зверомамах: экскурсоводы и киперы расскажут об особенностях воспитания и выкармливания потомства у разных видов животных. В конференц-зале все желающие смогут посмотреть подборку анимационных фильмов о семьях животных, а также, испытать свою наблюдательность и эрудицию в конкурсе «Узнай маму по лапам»: победители получат сувениры от Калининградского зоопарка. Самых творческих гостей ждем на мастер-классах «Подарок маме» и «Нарисуй звериную семью», - сообщили в пресс-службе зоопарка.

Для многодетных мам весь день 24 ноября действует бесплатный вход в зоопарк. Чтобы воспользоваться этим предложением необходимо предъявить один из двух документов на выбор: удостоверение многодетной семьи любого региона, либо паспорт (страница «Дети», не менее 3-х несовершеннолетних детей).

ИСТОЧНИК KP.RU