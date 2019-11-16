2019-11-16T14:08:48+03:00
Общество

В честь Дня матери многодетных калининградок пустят в зоопарк бесплатно

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В воскресенье, 24 ноября, в зоопарке пройдет праздник, посвященный Дню матери. В этот день многодетные жительницы Калининграда смогут пройти в зоопарк бесплатно.

«Гостей зоопарка ждет рассказ о самых выдающихся зверомамах: экскурсоводы и киперы расскажут об особенностях воспитания и выкармливания потомства у разных видов животных. В конференц-зале все желающие смогут посмотреть подборку анимационных фильмов о семьях животных, а также, испытать свою наблюдательность и эрудицию в конкурсе «Узнай маму по лапам»: победители получат сувениры от Калининградского зоопарка. Самых творческих гостей ждем на мастер-классах «Подарок маме» и «Нарисуй звериную семью», - сообщили в пресс-службе зоопарка.

Для многодетных мам весь день 24 ноября действует бесплатный вход в зоопарк. Чтобы воспользоваться этим предложением необходимо предъявить один из двух документов на выбор: удостоверение многодетной семьи любого региона, либо паспорт (страница «Дети», не менее 3-х несовершеннолетних детей).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградца уличили в крупном интернет-мошенничестве
На Южном обходе пьяный водитель «Мазды» устроил ДТП с двумя пострадавшими
В ночном клубе на пр. Мира в Калининграде жестоко избили посетителя
Калининградцу грозит 3 года колонии за ложный донос на экс-супругу
Жительница Калининграда пыталась провести в Польшу крупную партию контрабандных сигарет
В Гусеве мужчина вымогал у знакомой 80 тысяч, шантажируя ее компрометирующим видео
Главную базу Балтфлота защитят новые боновые заграждения
На улице Озерова в Калининграде сбили 20-летнюю девушку
Житель Полесска поджег жилой дом после ссоры с соседом
В Черняховске при пожаре пострадало два автомобиля
На окраине Калининграда в лобовом ДТП погибли два человека
На выходных на участке ул. Горького откроют двухстороннее движение
На улице Киевской положили первый слой асфальта
Калининградский бизнесмен сжег грузовики своего конкурента
В Калининграде пройдет конкурс для начинающих поэтов, композиторов и художников "Янтарный лебедь"
Область выделила почти 200 млн рублей на строительство спортивных объектов в Светлом и Светлогорске
Калининградский стрит-арт художник поможет хосписам