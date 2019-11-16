На улице Озерова в Калининграде сбили 20-летнюю девушку
Пострадавшая переходила дорогу по «зебре»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В пятницу вечером на улице Озерова в Калининграде под колеса автомобиля попала 20-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
59-летняя водитель «Ниссана», ехавшая в сторону улицы Уральской сбила пешехода, которая переходила проезжую часть по «зебре».
В результате ДТП девушка получила телесные повреждения
ИСТОЧНИК KP.RU