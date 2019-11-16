На улице Озерова в Калининграде сбили 20-летнюю девушку

16 Нояб. 12:33 2019-11-16T12:34:29+03:00

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В пятницу вечером на улице Озерова в Калининграде под колеса автомобиля попала 20-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

59-летняя водитель «Ниссана», ехавшая в сторону улицы Уральской сбила пешехода, которая переходила проезжую часть по «зебре».

В результате ДТП девушка получила телесные повреждения

ИСТОЧНИК KP.RU