2019-11-16T12:34:29+03:00
Происшествия

На улице Озерова в Калининграде сбили 20-летнюю девушку

Пострадавшая переходила дорогу по «зебре»
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В пятницу вечером на улице Озерова в Калининграде под колеса автомобиля попала 20-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

59-летняя водитель «Ниссана», ехавшая в сторону улицы Уральской сбила пешехода, которая переходила проезжую часть по «зебре».

В результате ДТП девушка получила телесные повреждения

ИСТОЧНИК KP.RU

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