2019-11-16T17:38:59+03:00
Общество

Калининградцу грозит 3 года колонии за ложный донос на экс-супругу

Виктор Сергеев
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В полицию обратился 32-летний житель Багратионовского района, который сообщил, что его обворовала бывшая супруга.

Полицейские начали проверку и установили, что супруги решили развестись и начали делить имущество.

«Сторону договорились, что женщина заберёт половину кухонной мебели, однако мужчина затаил на бывшую жену обиду и написал заявление, что женщина украла принадлежащие ему 153 тыс рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД.

На самом деле, таких денег у мужчины не было, что и выяснилось после общения с полицейскими. Теперь на него завели уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос», а это до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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