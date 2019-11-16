Главную базу Балтфлота защитят новые боновые заграждения
На Балтийском флоте в местах базирования кораблей и судов установят новые противодиверсионные боновые заграждения нового поколения, которые существенно повысят уровень безопасности, сообщает пресс-служба флота.
«Вода является идеальным маскирующим средством. Кроме того, над водоемами часто случаются туманы, которые способствуют скрытному проникновению на охраняемые объекты условных террористов», - сообщили в пресс-службе флота.
Основной задачей нового бонового заграждения станет не допустить к местам постоянного базирования быстроходные маломерные суда, боевых пловцов и специальные автономные подводные аппараты.
Кроме охранно-предупредительных функций заграждение способствует экологической безопасности объектов флота, препятствуя проникновению плавающего мусора в акваторию военно-морской базы.
ИСТОЧНИК KP.RU