2019-11-16T13:03:09+03:00
Политика

Главную базу Балтфлота защитят новые боновые заграждения

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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На Балтийском флоте в местах базирования кораблей и судов установят новые противодиверсионные боновые заграждения нового поколения, которые существенно повысят уровень безопасности, сообщает пресс-служба флота.

«Вода является идеальным маскирующим средством. Кроме того, над водоемами часто случаются туманы, которые способствуют скрытному проникновению на охраняемые объекты условных террористов», - сообщили в пресс-службе флота.

Основной задачей нового бонового заграждения станет не допустить к местам постоянного базирования быстроходные маломерные суда, боевых пловцов и специальные автономные подводные аппараты.

Кроме охранно-предупредительных функций заграждение способствует экологической безопасности объектов флота, препятствуя проникновению плавающего мусора в акваторию военно-морской базы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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