2019-11-16T13:15:29+03:00
Общество

В Гусеве мужчина вымогал у знакомой 80 тысяч, шантажируя ее компрометирующим видео

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Гусеве будут судить местного жителя, который вымогала деньги у своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В феврале этого года мужчина потребовал у своей знакомой 80 тысяч рублей. В противном случае он угрожал показать ее родителям видео, на котором она признается, что ворует у них деньги. Денег у девушки не было и поэтому она решила обратиться в полицию.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Вымогательство», судебное заседание назначено на 21 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградца уличили в крупном интернет-мошенничестве
На Южном обходе пьяный водитель «Мазды» устроил ДТП с двумя пострадавшими
В ночном клубе на пр. Мира в Калининграде жестоко избили посетителя
Калининградцу грозит 3 года колонии за ложный донос на экс-супругу
В честь Дня матери многодетных калининградок пустят в зоопарк бесплатно
Жительница Калининграда пыталась провести в Польшу крупную партию контрабандных сигарет
Главную базу Балтфлота защитят новые боновые заграждения
На улице Озерова в Калининграде сбили 20-летнюю девушку
Житель Полесска поджег жилой дом после ссоры с соседом
В Черняховске при пожаре пострадало два автомобиля
На окраине Калининграда в лобовом ДТП погибли два человека
На выходных на участке ул. Горького откроют двухстороннее движение
На улице Киевской положили первый слой асфальта
Калининградский бизнесмен сжег грузовики своего конкурента
В Калининграде пройдет конкурс для начинающих поэтов, композиторов и художников "Янтарный лебедь"
Область выделила почти 200 млн рублей на строительство спортивных объектов в Светлом и Светлогорске
Калининградский стрит-арт художник поможет хосписам