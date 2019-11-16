В Гусеве мужчина вымогал у знакомой 80 тысяч, шантажируя ее компрометирующим видео

16 Нояб. 13:15 2019-11-16T13:15:29+03:00

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В Гусеве будут судить местного жителя, который вымогала деньги у своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В феврале этого года мужчина потребовал у своей знакомой 80 тысяч рублей. В противном случае он угрожал показать ее родителям видео, на котором она признается, что ворует у них деньги. Денег у девушки не было и поэтому она решила обратиться в полицию.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Вымогательство», судебное заседание назначено на 21 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU