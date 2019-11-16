На Южном обходе пьяный водитель «Мазды» устроил ДТП с двумя пострадавшими
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Два человека пострадали в ДТП на Южном обходе в пятницу, 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В 18:40 31-летний водитель «Мазды» на прямом участке дороги выехал на встречку и врезался в «Мазду 6». В результате ДТП водитель и 54-летняя пассажирка «Мазды» получили телесные повреждения.
Входе проверки было установлено, что на момент совершения ДТП водитель «Мазды» находился в состоянии алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU