На Южном обходе пьяный водитель «Мазды» устроил ДТП с двумя пострадавшими

16 Нояб. 19:57 2019-11-16T19:57:49+03:00

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Два человека пострадали в ДТП на Южном обходе в пятницу, 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В 18:40 31-летний водитель «Мазды» на прямом участке дороги выехал на встречку и врезался в «Мазду 6». В результате ДТП водитель и 54-летняя пассажирка «Мазды» получили телесные повреждения.

Входе проверки было установлено, что на момент совершения ДТП водитель «Мазды» находился в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU