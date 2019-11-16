2019-11-16T13:51:25+03:00
Общество

Жительница Калининграда пыталась провести в Польшу крупную партию контрабандных сигарет

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
Изменить размер текста:

На польской границе задержали крупную партию контрабандных сигарет. Об этом сообщается на сайте польской таможни.

Инцидент произошел в пункте пропуска в Безледах. Водитель «Митсубиси» заявила, что не имеет товаров для декларирования. Автомобиль решили проверить и служебная собака указала, где

были спрятаны сигареты, хотя они были герметично завернуты в фольгу.

«В специально сконструированных шкафчиках на полу и подоконниках находилось 23 тыс штук сигарет стоимостью 26 тысяч злотых», - отметили в пресс-службе ведомства.

На женщину завели уголовное дело, автомобиль и сигареты изъяты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградца уличили в крупном интернет-мошенничестве
На Южном обходе пьяный водитель «Мазды» устроил ДТП с двумя пострадавшими
В ночном клубе на пр. Мира в Калининграде жестоко избили посетителя
Калининградцу грозит 3 года колонии за ложный донос на экс-супругу
В честь Дня матери многодетных калининградок пустят в зоопарк бесплатно
В Гусеве мужчина вымогал у знакомой 80 тысяч, шантажируя ее компрометирующим видео
Главную базу Балтфлота защитят новые боновые заграждения
На улице Озерова в Калининграде сбили 20-летнюю девушку
Житель Полесска поджег жилой дом после ссоры с соседом
В Черняховске при пожаре пострадало два автомобиля
На окраине Калининграда в лобовом ДТП погибли два человека
На выходных на участке ул. Горького откроют двухстороннее движение
На улице Киевской положили первый слой асфальта
Калининградский бизнесмен сжег грузовики своего конкурента
В Калининграде пройдет конкурс для начинающих поэтов, композиторов и художников "Янтарный лебедь"
Область выделила почти 200 млн рублей на строительство спортивных объектов в Светлом и Светлогорске
Калининградский стрит-арт художник поможет хосписам