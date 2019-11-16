Жительница Калининграда пыталась провести в Польшу крупную партию контрабандных сигарет

16 Нояб. 13:51 2019-11-16T13:51:25+03:00

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На польской границе задержали крупную партию контрабандных сигарет. Об этом сообщается на сайте польской таможни.

Инцидент произошел в пункте пропуска в Безледах. Водитель «Митсубиси» заявила, что не имеет товаров для декларирования. Автомобиль решили проверить и служебная собака указала, где

были спрятаны сигареты, хотя они были герметично завернуты в фольгу.

«В специально сконструированных шкафчиках на полу и подоконниках находилось 23 тыс штук сигарет стоимостью 26 тысяч злотых», - отметили в пресс-службе ведомства.

На женщину завели уголовное дело, автомобиль и сигареты изъяты.

ИСТОЧНИК KP.RU