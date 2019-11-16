2019-11-16T19:57:27+03:00
Происшествия

В ночном клубе на пр. Мира в Калининграде жестоко избили посетителя

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Полиция устанавливает личность мужчину, который жестоко избил посетителя в ночном клубе на проспекте Мира в Калининграде. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел 20 октября в 5 часов утра. Злоумышленник избил посетителя, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 552-098, 552-202 (дежурная часть), 8-911-070-40-00 либо 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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