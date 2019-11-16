Калининградца уличили в крупном интернет-мошенничестве
В Калининграде полицейские задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в интернет-мошенничестве.
Как сообщает пресс-служба УМВД, злоумышленник разместил объявление о продаже лодочного мотора. Это предложение заинтересовало жителя Астрахани, который перечислил калининградцу 35 тысяч рублей, однако мотор так и не получил.
Полицейские выяснили, на кого зарегистрирована банковская карта, на которую были перечислены деньги и вскоре задержали мошенника.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция– 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU