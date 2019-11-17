2019-11-17T12:51:06+03:00
Общество

G упала, F пропала: с герба Черняховска исчезли две латинские буквы

Кирилл Алексеев
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Эскиз нового старого герба.Эскиз нового старого герба.Фото: Администрация Черняховска
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Совет депутатов Черняховского городского округа накануне утвердил новое положение о гербе муниципального образования. Пересмотр городской символики случился из-за скандала: прокуратура Калининградской области обратила внимание, что на герб мало того, что воспроизводит герб прусского Инстербурга, там на нем содержатся еще две латинские буквы - G и F, и потребовала их убрать.

Однако исторический герб депутаты решили оставить, поскольку никаких изъянов у проверенной веками символики не нашли (возможно, потому что их там и нет). "Герб разработан на основе исторического герба города Инстербурга, - отмечается в Положении о гербе. - Главной фигурой герба является идущий черный медведь - символ смелости, мужества, величия. Черный цвет символизирует благоразумие, мудрость, свободу, покой и мир. Зеленая земля дополняет символику природы и географическое расположение Черняховского района - при слиянии рек Инструч и Анграпа, дающих начало р. Преголе, впадающей в Балтийское море. Зеленый цвет также символизирует изобилие, жизнь и возрождение. Серебро в геральдике - символ веры, чистоты, искренности, чистосердечности, благородства, откровенности и невинности".

А вот от двух букв - G и F, - украшавшим герб Инстербурга и являющимися инициалами маркграфа Георга Фридриха, давшего Инстербургу городские права, решили отказаться. Мол, не могут на русском гербе присутствовать латинские буквы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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