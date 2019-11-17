Под Правдинском грузовик порывом ветра бросило в дерево, а затем в кювет
Пассажир получил травму
.Фото: klops.ru
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В субботу в середине дня недалеко от поселка Крылово Правдинского района произошло ДТП, травмы получил один человек.
Как сообщил "Клопс.Ru", грузовик, возвращавшийся в Калининград, врезался в придорожное дерево и вылетел в кювет. При этом пострадал подросток, сидевший на пассажирском сидении. У него был диагностирован перелом бедра.
По словам водителя грузовика, авария случилась из-за сильного порыва ветра, который и бросил грузовик на дерево.
ИСТОЧНИК KP.RU