Под Правдинском грузовик порывом ветра бросило в дерево, а затем в кювет

СЕГОДНЯ 13:02 2019-11-17T13:03:27+03:00

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В субботу в середине дня недалеко от поселка Крылово Правдинского района произошло ДТП, травмы получил один человек.

Как сообщил "Клопс.Ru", грузовик, возвращавшийся в Калининград, врезался в придорожное дерево и вылетел в кювет. При этом пострадал подросток, сидевший на пассажирском сидении. У него был диагностирован перелом бедра.

По словам водителя грузовика, авария случилась из-за сильного порыва ветра, который и бросил грузовик на дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU