Калининградский "Локомотив" стал обладателем Суперкубка России по волейболу
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Калининградские волейболистки продолжают радовать своих поклонников. Накануне в Москве в матче за Суперкубок России "Локомотив" со счетом 3:0 разгромил столичное "Динамо", которое до этого три раза подряд владело титулом и является чемпионом России.
Итог матча пошел в зачет первенства России - Суперлиги, и после победы над "Динамо" калининградская команда закрепилась на первой строчке в турнирной таблице.
ИСТОЧНИК KP.RU