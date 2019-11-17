Калининградский "Локомотив" стал обладателем Суперкубка России по волейболу

СЕГОДНЯ 13:35 2019-11-17T13:35:11+03:00

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Калининградские волейболистки продолжают радовать своих поклонников. Накануне в Москве в матче за Суперкубок России "Локомотив" со счетом 3:0 разгромил столичное "Динамо", которое до этого три раза подряд владело титулом и является чемпионом России.

Итог матча пошел в зачет первенства России - Суперлиги, и после победы над "Динамо" калининградская команда закрепилась на первой строчке в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU