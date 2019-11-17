Молотком по наследию: при ремонте дома в Черняховске с фасада сбивают каменных львов
.Фото: Сообщество "Мой Черняховск"
Изменить размер текста:
В пабликах Черняховска паника - с фасада ремонтируемого в рамках программы капремонта здания в центре города сбивают каменных львов. "В Черняховске «активно» идет "капитальный" ремонт. Молотками сбивают историческое наследие... Такие крутые львы были", - сообщается в группе "Мой Черняховск" в социальной сети "ВКонтакте". Сообщение иллюстрируют фотографии, где видно, что некоторых львов уже нет.
В администрации городского округа и фонде капремонта информацию пока не прокомментировали.
ИСТОЧНИК KP.RU