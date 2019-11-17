В Калининграде за 5 млн рублей отремонтируют фонтаны на площади Победы

СЕГОДНЯ 18:33 2019-11-17T18:33:02+03:00

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Мэрия Калининграда объявила аукцион на ремонт фонтанов на площади Победы.

Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена контракта - 4,97 млн рублей. В перечне работ, которые должен будет выполнить подрядчик - отбивка штукатурки прямоугольных фонтанов, восстановление системы водоотведения, выполнение гидроизоляции чаш прямоугольных фонтанов, огрунтовка бетонных поверхностей и другие.

Электронный аукцион состоится 27 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU