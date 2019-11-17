"Балтика" одержала трудную победу над "СКА-Хабаровск"
Калининградская "Балтика" в матче 24-го тура чемпионата России по футболу ФНЛ одержала у себя на поле победу над соседями по турнирной таблицы - клубом "СКА-Хабаровск". Итоговый счет - 1:0. Единственный мяч на 50-й минуте красивым ударом из-за пределов штрафной площади забил защитник калининградского клуба Иван Маклаков.
Матч получился непростым, о чем говорит примерное равенство по владению мячом. "Балтика" больше била по воротам: 13 раз против 8 у "СКА-Хабаровск". При этом пять раз наши футболисты попали в створ, а хабаровчане ни разу.
После этой победы "Балтика" поднялась на одну строчку в таблице и сейчас расположилась на 6-м месте. Отставание от "зоны стыков" составляет шесть очков.
На матче в Калининграде присутствовали около 7 тысяч зрителей.
ИСТОЧНИК KP.RU