Блогер Варламов призвал сохранить исторический дом у моста королевы Луизы в Советске

СЕГОДНЯ 19:32 2019-11-17T19:41:41+03:00

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Популярный блогер Илья Варламов выступил в защиту старинного здания у моста королевы Луизы в Советске. Напомним, дом на улице Базарной, окруженный с трех сторон границей, собираются расселить, а затем снести. Недавно его отказались включить в реестр объектов культурного наследия.

"Мы с вами часто обсуждаем примеры небрежного и откровенно варварского отношения к историческому наследию России, а сегодня… нет, сегодня мы займемся тем же самым! Мы в очередной раз отправимся в Советск, где прямо сейчас развивается история с жилым зданием у моста королевы Луизы... Оказалось, что невыгодным может быть не только финансовое наследие. За историческое тоже нужно платить. И немалую сумму", - написал Варламов.

Блогер привел цитату калининградского министра по строительству Черномаза, который заявил, что расселить дом на 20 млн дешевле, чем отремонтировать. Поэтому, мол, и было принято такое решение. Однако о том, что дом представляет культурную и историческую ценность, чиновники, как обычно, не подумали.

ИСТОЧНИК KP.RU