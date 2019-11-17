2019-11-17T19:39:12+03:00
Общество

В Озерске закрылась последняя городская баня

Кирилл Алексеев
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С востока Калининградской области продолжают приходить печальные новости.

Как передает ГТРК "Калининград", второй месяц в Озерске не работает единственная в городе баня. Многие местные жители лишены возможностей помыться по-человечески: много домов немецких, горячая вода есть не у всех.

После жалобы местных жителей вопросом занялась прокуратура. В адрес муниципальных властей направлено требование решить вопрос в течение месяца - открыть баню. Однако проблема заключается в том, что баня принадлежит частному лицу. Он готов ее продать за 4,5 млн рублей. Но в муниципальном бюджете денег на баню нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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