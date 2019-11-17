Рацион матросов Балтфлота обогатили луком, чесноком и салом
В частях и соединениях Балтийского флота проводится комплекс мероприятий по профилактике простудных заболеваний.
Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, все военнослужащие, проходящих военную службу по призыву, прошли вакцинацию от различных простудных и вирусных заболеваний.
- Во всех воинских частях созданы необходимые запасы медикаментов, диагностических, профилактических и дезинфицирующих средств, предназначенных для борьбы с гриппом и ОРВИ, - отметили в пресс-службе.
Сообщается также, что ежедневный рацион питания солдат и матросов обогащен фруктами, а также луком, чесноком, салом-шпиком, витаминами и плодово-ягодными соками.
ИСТОЧНИК KP.RU