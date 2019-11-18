В Калининграде за один день случилось три пожара в садовых товариществах

СЕГОДНЯ 10:02 2019-11-18T10:02:23+03:00

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В Калининграде за один день, воскресенье 17 ноября, случилось три пожара в садовых товариществах. Так, в 15:51 поступило сообщение о пожаре на улице Олимпийской с СНТ «Золотой Петушок». Там сгорела одноэтажная деревянная постройка с двумя комнатами.

В 20:56 зафиксировали возгорание в Клубничном проезде в СНТ «Вишневый сад». Сгорело деревянное строение.

В тот же вечер, как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, пожарные по тревоге выезжали в садовое товарищество «Утро». Там на улице Вишневой выгорел чердак в одноэтажном строении.

Во всех случаях обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU