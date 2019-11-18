Спортсменка из Полесска завоевала бронзу чемпионата мира по смешанным боевым единоборствам
Бахрейн принял чемпионат мира по смешанным боевым единоборствам (ММА), собрав сотню бойцов из 12 стран. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в составе сборной России в категории «до 65,7 кг» дебютировала Татьяна Постарнакова из Полесска.
Наша спортсменка выиграла два боя из четырех. В стартовом поединке одолела представительницу Финляндии, в четвертьфинале победила спортсменку из Чехии.
«Рефери определили исход полуфинала, где энергичнее смотрелась девушка из Полесска, но победу раздельным решением судейской коллегии присудили действующей чемпионке Европы из Италии», - говорится в сообщении. Согласно регламенту, Татьяна заняла одно из двух третьих мест своего дивизиона.
В минспорта отметили, что в этом году Татьяна Постарнакова из Полесска выиграла первый в истории чемпионат России, где стала лучшей из четырёх претенденток по итогам двух очных поединков весовой категории «до 65,8 кг».
ИСТОЧНИК KP.RU