2019-11-18T10:16:17+03:00
Спорт

Спортсменка из Полесска завоевала бронзу чемпионата мира по смешанным боевым единоборствам

Соревнования прошли в Бахрейне
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Бахрейн принял чемпионат мира по смешанным боевым единоборствам (ММА), собрав сотню бойцов из 12 стран. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в составе сборной России в категории «до 65,7 кг» дебютировала Татьяна Постарнакова из Полесска.

Наша спортсменка выиграла два боя из четырех. В стартовом поединке одолела представительницу Финляндии, в четвертьфинале победила спортсменку из Чехии.

«Рефери определили исход полуфинала, где энергичнее смотрелась девушка из Полесска, но победу раздельным решением судейской коллегии присудили действующей чемпионке Европы из Италии», - говорится в сообщении. Согласно регламенту, Татьяна заняла одно из двух третьих мест своего дивизиона.

В минспорта отметили, что в этом году Татьяна Постарнакова из Полесска выиграла первый в истории чемпионат России, где стала лучшей из четырёх претенденток по итогам двух очных поединков весовой категории «до 65,8 кг».

ИСТОЧНИК KP.RU

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