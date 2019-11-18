Матч «Балтика» - «СКА-Хабаровск» вошел в топ-3 самых посещаемых в 24-м туре ФНЛ

СЕГОДНЯ 10:24 2019-11-18T10:24:15+03:00

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Портал ТурСтат представил рейтинг городов команд ФНЛ по итогам 24-го тура, прошедшего в воскресенье 17 ноября.

Матчи в Волгограде, Нижнем Новгороде и Калининграде вошли в первую тройку по числу зрителей на стадионах в прошедшем туре ФНЛ.

Матч в Калининграде между «Балтикой» и «СКА-Хабаровск», завершившийся победой хозяев со счетом 1:0, посетили 6 тысяч 487 человек.

Игру в Нижнем Новгороде команд «Нижний Новгород» и «Чайка» - 6 тысяч 710 зрителей. Матч в Волгограде клубов «Ротор» и «Краснодар-2» - 11 261.

Сейчас «Балтика» занимает 6 место в турнирной таблице ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU