В Калининграде прокуратура добилась закрытия незаконного ломбарда

СЕГОДНЯ 11:01 2019-11-18T11:01:36+03:00

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Прокуратура Калининграда выявила и добилась закрытия незаконного ломбарда. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

Нарушения были обнаружены в работе ООО «ДОН». На компанию и ее директора завели административные дела по статье «Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов».

В результате компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей, директора – на 20 тысяч рублей. Деятельность по осуществлению незаконной ломбардной деятельности ООО «ДОН» прекращена, добавили в пресс-службе прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU