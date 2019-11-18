В ГИБДД сообщили, где установят передвижные фоторадары на этой неделе
В ГИБДД сообщили, где установят передвижные фоторадары на этой неделе.
С 19 по 25 ноября передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения будут установлены на следующих участках дорог:
1.Автодорога А-229 «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской Республикой», 53 км 250 м, Гвардейский ГО
2.Автодорога 27 ОП РЗ 27К-138 «Переславское-Круглово», 11 км 90 м, Зеленоградский ГО
3.Автодорога 27 ОП РЗ 27А-001 «Калининград-Зеленоградск», пос.Муромское, ул.Центральная, д. 10,Зеленоградский ГО
4.Автодорога 27 ОП РЗ 27А-013 «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск», 53 км 690 м, Зеленоградский ГО
5.Автодорога 27 ОП РЗ 27А-016 «Калининград-Балтийск», 26 км 50 м, Балтийский ГО
6.Автодорога А-229 «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской Республикой», 35 км 770м, Гвардейский ГО
7.Автодорога 27 ОП РЗ 27А-016 «Калининград-Балтийск», 46 км 150 м, Балтийский ГО
8.Автодорога 27 ОП РЗ 27А-028 «Полесск – Гвардейск – Правдинск», 4 км 320 м, Полесский ГО,
9.Автодорога 27 ОП РЗ 27А-028 «Полесск – Гвардейск – Правдинск», 4 км 320 м, Полесский ГО,
10.Автодорога 27 ОП РЗ 27А-017«Калининград-Долгоруково», 22 км 80 м, Багратионовский ГО
11.Автодорога 27 ОП РЗ 27А-017«Калининград-Долгоруково», 22 км 80 м, Багратионовский ГО
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