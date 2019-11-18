2019-11-18T11:45:14+03:00
Общество

В ГИБДД сообщили, где установят передвижные фоторадары на этой неделе

Виктор Сергеев
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..Фото: Госавтоинспекция
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В ГИБДД сообщили, где установят передвижные фоторадары на этой неделе.

С 19 по 25 ноября передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения будут установлены на следующих участках дорог:

1.Автодорога А-229 «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской Республикой», 53 км 250 м, Гвардейский ГО

2.Автодорога 27 ОП РЗ 27К-138 «Переславское-Круглово», 11 км 90 м, Зеленоградский ГО

3.Автодорога 27 ОП РЗ 27А-001 «Калининград-Зеленоградск», пос.Муромское, ул.Центральная, д. 10,Зеленоградский ГО

4.Автодорога 27 ОП РЗ 27А-013 «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск», 53 км 690 м, Зеленоградский ГО

5.Автодорога 27 ОП РЗ 27А-016 «Калининград-Балтийск», 26 км 50 м, Балтийский ГО

6.Автодорога А-229 «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской Республикой», 35 км 770м, Гвардейский ГО

7.Автодорога 27 ОП РЗ 27А-016 «Калининград-Балтийск», 46 км 150 м, Балтийский ГО

8.Автодорога 27 ОП РЗ 27А-028 «ПолесскГвардейскПравдинск», 4 км 320 м, Полесский ГО,

9.Автодорога 27 ОП РЗ 27А-028 «Полесск – Гвардейск – Правдинск», 4 км 320 м, Полесский ГО,

10.Автодорога 27 ОП РЗ 27А-017«Калининград-Долгоруково», 22 км 80 м, Багратионовский ГО

11.Автодорога 27 ОП РЗ 27А-017«Калининград-Долгоруково», 22 км 80 м, Багратионовский ГО

ИСТОЧНИК KP.RU

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