В Калининграде отключено отопление на 12-ти улицах

СЕГОДНЯ 11:48 2019-11-18T11:49:38+03:00

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В понедельник, 18 ноября, в Калининграде в речение дня не будет отопления в домах на 12-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации

До 22 часов отопление будет отключено по следующим адресам:

ул. Алябьева 21

ул. Молочинского 51-53

ул. Курганская 1-3, 8-14

ул. Марш. Борзова 1-5

ул. Фестивальная 8

ул. Комсомольская 46-56, 92, 96-100а, 102

ул. Войнич 1 (школа № 10), 2 (д/сад № 119), 3-15

ул. Чекистов 1-7, 9-11а, 10 (д/сад № 127), 13-15а, 14-16, 20

ул. Косм. Леонова 34-38а, 36б, 40-74, 63-71, 73-77а, 64а, 81-89, 85а

ул. Яналова 3-5, 5а, 14-16а, 18-20а

ул. Гайдара 1, 1а, 3а, 4а, 4б, 15, 15а, 29, 29а, 43 (д/сад № 109)

Советский пр-т 40 (школа № 43), 43-55, 67-79, 74-78, 82 (БВМИ), 91-97 - с 9.00 до 22.00.

Без электричества до 18 часов останутся дома на Московский пр-т 76-96, наб. Адм. Трибуца 37-49, ул. Ленинградская 10-28, 12а, 15-25, 21а, 21б, 23а, 31-35, 30-38, пер. Грибоедова 2б, ул. Суворова 53-57

До 13 часов света не будет на ул. Горького 25 (БГА).

ИСТОЧНИК KP.RU