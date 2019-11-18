За три дня в Калининградской области задержали 37 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 12:27 2019-11-18T12:27:06+03:00

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С 15 по 17 ноября в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 37 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Двое водителей попались на повторном пьяном вождении. На них заведут уголовные дела, заявили в пресс-службе полиции.

Один из пьяных водителей стал виновником ДТП с двумя погибшими. Как ранее писала «Комсомолка», в пятницу вечером на Мамоновском шоссе пьяный 37-летний водитель «Ауди 8» выехал на встречку и врезался в «Ауди 80».

В результате аварии водитель и пассажир «Ауди 80» погибли на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU