В понедельник Неман остался без отопления из-за ремонта на электросетях

СЕГОДНЯ 12:33 2019-11-18T12:35:34+03:00

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В понедельник, 18 ноября, в Немане отключили отопление. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».

«В связи с проведением работ на сетях электричества, временно будет приостановлена работа котельной, в связи с чем на несколько часов в городе остановится подача отопления», - заявили в администрации муниципалитета.

Сроки восстановления подачи тепла не уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU