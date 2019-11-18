В понедельник Неман остался без отопления из-за ремонта на электросетях
.Фото: Александр Подгорчук
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В понедельник, 18 ноября, в Немане отключили отопление. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».
«В связи с проведением работ на сетях электричества, временно будет приостановлена работа котельной, в связи с чем на несколько часов в городе остановится подача отопления», - заявили в администрации муниципалитета.
Сроки восстановления подачи тепла не уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU