В Калининграде уголовник поджег машину, не сумев угнать ее

СЕГОДНЯ 13:23 2019-11-18T13:25:03+03:00

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Утром 8 ноября на автостоянке на улице Магнитогорской в Калининграде сгорела «Шкода», прибывшие на место сотрудники полиции установили, что машину подожгли и стали устанавливать личность пиромана.

Полицейские нашли свидетелей, которые видели, как после пожара с места происшествия уходил подозрительный мужчина. Оперативники разыскали его в общежитии неподалёку, где тот проживал.

Как оказалось, ранее судимый за кражу и мошенничество 33-летний калининградец решил переквалифицироваться в угонщики. Однако элементарно не смог завести машину, и решил скрыть улики, рассчитывая подстроить происшествие под самовозгорание из-за неисправности.

На него завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU