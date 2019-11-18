В Калининграде уголовник поджег машину, не сумев угнать ее
Утром 8 ноября на автостоянке на улице Магнитогорской в Калининграде сгорела «Шкода», прибывшие на место сотрудники полиции установили, что машину подожгли и стали устанавливать личность пиромана.
Полицейские нашли свидетелей, которые видели, как после пожара с места происшествия уходил подозрительный мужчина. Оперативники разыскали его в общежитии неподалёку, где тот проживал.
Как оказалось, ранее судимый за кражу и мошенничество 33-летний калининградец решил переквалифицироваться в угонщики. Однако элементарно не смог завести машину, и решил скрыть улики, рассчитывая подстроить происшествие под самовозгорание из-за неисправности.
На него завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества». Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU