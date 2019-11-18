Часть Калининграда осталась без отопления из-за аварии на сетях

СЕГОДНЯ 13:39 2019-11-18T13:40:16+03:00

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В понедельник, 18 ноября, в Калининграде отключено теплоснабжение и горячая вода в 61 многоквартирном доме и в 6 социальных учреждениях Центрального района. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ориентировочно до 22 часов отопление отключено на:

Ул.Алябьева 21; ул.Войнич 3-7; 9-15; ул.Комсомольская 102; 46-52; 54-56; 92; 96-100а; ул.Молочинского 51-53; ул.Курганская 3; 8-14; 1; Ул.Леонова 34-38а; 36б; 40-46; 48-52; 54-56; 58-60; 59-61; 62-64; 63-71; 64а; 68-72; 73-77а; 74; 81-85; 85а; 87-89; ул.Борзова 1-5; Советский пр. 67-71;73-79; 74; 76-78;91-97; 49-55; ул.Фестивальная Аллея 8; ул.Чекистов 13-15а; 14-16; 1-7; 20; 9-11а.Ул.Яналова 14-16а; 18-20а; 5а; 5;3; Ул.Гайдара 1; 15; 15а; 1а; 29; 3а; 29а; 3а; 4а; 4б; Советский пр.,81.

Социальные учреждения:

Ул.Войнич,1 (школа№ 10); ул.Войнич,2 (д/сад№119); ул.Чекистов,10 (д/сад№127); ул.Гайдара,43 (д/сад№109); Советский пр.,82 (БВМИ); Советский пр.,40 (школа№43).

ИСТОЧНИК KP.RU