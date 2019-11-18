2019-11-18T14:10:47+03:00
Общество

Саперы Балтфлота вывезли из Чкаловска шесть боеприпасов времен войны

Виктор Сергеев
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На выходных военные саперы обезвредили шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Все боеприпасы были обнаружены на территории микрорайона Чкаловск. На территории лесничества нашли три снаряда и три мины. Опасные находки были вывезены на военный полигон для последующего уничтожения.

Всего с начала 2019 года флотские саперы обезвредили более 7,3 тыс. различных взрывоопасных предметов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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