В Калининграде на мини-рынке ограбили 87-летнего пенсионера
В Калининграде полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел на мини-рынке на улице К. Маркса. К 87-летнему пенсинеру сзади подошел неизвестный, выхватил из кошелька 5-тысячную купюру и скрылся. Находившиеся рядом прохожие помогли пострадавшему позвонить в полицию и сообщить о грабеже.
Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска быстро составили фоторобот грабителя, а затем установили его личность и задержали.
Злоумышленника поместили в ИВС, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU