В Калининграде на мини-рынке ограбили 87-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 15:02 2019-11-18T15:02:55+03:00

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В Калининграде полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на мини-рынке на улице К. Маркса. К 87-летнему пенсинеру сзади подошел неизвестный, выхватил из кошелька 5-тысячную купюру и скрылся. Находившиеся рядом прохожие помогли пострадавшему позвонить в полицию и сообщить о грабеже.

Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска быстро составили фоторобот грабителя, а затем установили его личность и задержали.

Злоумышленника поместили в ИВС, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU