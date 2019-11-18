Игра калининградских разработчиков вошла в шорт-лист премии Google Play

СЕГОДНЯ 15:32 2019-11-18T15:32:11+03:00

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В ноябре Google проводит пользовательское голосование за лучшие игры и приложения. В шорт-лист ежегодной премии впервые вошла игра Tacticool, разработанная калининградской компанией Panzerdog, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Игровая индустрия составляет весомую часть калининградского IT-сообщества. Считается, что наша область входит в тройку самых популярных в геймдеве российских регионов после Москвы и Санкт-Петербурга. А такие события, как номинация в международном конкурсе, подтверждают высокий профессиональный уровень наших разработчиков», – сказал министр экономического развития, промышленности и торговли Дмитрий Кусков.

По данным пресс-службы правительства, Panzerdog – русско-финский разработчик игр для мобильных устройств, создатель мобильного шутера Tacticool. В 2017 году компания получила инвестиции в размере $1 млн от финского фонда Aii Corporation Oy и Mail.Ru Games Ventures. В компании работают более 30 специалистов, многие из которых в игровой индустрии 10 и более лет. Сотрудники принимали участие в разработке таких игр как Warhammer 40,000: Space Wolf и Royal Quest. Основной офис компании располагается в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU