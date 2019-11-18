2019-11-18T15:44:49+03:00
Общество

Житель Нестерова получил 240 часов обязательных работ за повторное пьяное вождение

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Нестерове за повторное пьяное вождение осужден местный житель. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В июле этого года мужчину на полтора года лишили прав за отказ проходить медосвидетельствование на состояние опьянение. Однако в сентябре его вновь задержали пьяным, на этот раз – за рулем трактора.

Уголовное дело по статье 264.1 УК РФ – управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения рассматривалось в особом порядке.

Суд приговорил его к 240 часам обязательных работ, а также вновь лишил прав на полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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